Il nostro team ha ottenuto una vittoria importante in una partita decisiva. Il vice-coach Vanoli ha sottolineato come il gruppo si sia mostrato compatto e pronto a reagire nei momenti più delicati. La squadra ha saputo mantenere la calma e sfruttare le occasioni, portando a casa un risultato che può fare la differenza per il resto della stagione.

Vittoria significativa in una sfida cruciale ha messo in evidenza la compattezza del gruppo e la capacità di adattarsi ai momenti decisivi. La prestazione ha mostrato una difesa intensa e una gestione tattica mirata, capaci di guidare la squadra fuori dalle difficoltà e di alimentare fiducia nel corso dell’incontro. All’inizio la difesa ha imposto ritmo e controllo, provocando due infrazioni da otto secondi e costringendo l’avversario a cercare soluzioni alternative. L’energia in campo ha creato situazioni favorevoli e ha posto le basi per la rimonta. Un episodio pesante nel finale del primo tempo ha visto la squadra subire sei punti senza che il cronometro avanzasse, una situazione difficile poi letta e superata collettivamente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vittoria chiave per la nostra stagione: il vice-coach Vanoli commenta il successo

