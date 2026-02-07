Vittoria Ceretti la fidanzata di DiCaprio è la sorpresa glamour della cerimonia di Milano Cortina

La modella Vittoria Ceretti si è presentata come sorpresa glamour alla cerimonia di Milano Cortina. Nata nel 1998 a Brescia, ha attirato l’attenzione portando il tricolore all’apertura dei Giochi Olimpici, lasciando il pubblico senza parole. La sua presenza ha fatto parlare, anche perché è la fidanzata di Leonardo DiCaprio.

Il mondo della moda lo sa bene, ma ora se n'è accorto proprio tutto il pianeta: Vittoria Ceretti è la donna dei record. A soli 27 anni, la super top model bresciana ha aggiunto un’altra perla preziosissima alla sua collezione, sfilando a San Siro come portabandiera del Tricolore durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. Nata a Brescia nel 1998, Ceretti ha iniziato a lavorare come modella a 14 anni e non si è più fermata: New York, Parigi, copertine di Vogue in ogni lingua e il titolo di musa per brand dell'alta moda. In Italia l’abbiamo amata sul palco di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus, e nel 2023 è salita agli onori della cronaca mondiale iniziando una relazione con Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A 27 anni, Vittoria Ceretti si trova già al centro dell’attenzione.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a San Siro ha portato sul palco stelle come Mariah Carey e Charlize Theron.

Da Mariah Carey a Charlize Theron, l’evento d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 ha portato una parata di glamour al centro dello stadio di San Siro. Compresa una sfilata tricolore disegnata da Giorgio Armani e capitanata da Vittoria Ceretti facebook

