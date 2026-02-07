Vittoria Ceretti la fidanzata di DiCaprio è la sorpresa glamour della cerimonia di Milano Cortina

Da gazzetta.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La modella Vittoria Ceretti si è presentata come sorpresa glamour alla cerimonia di Milano Cortina. Nata nel 1998 a Brescia, ha attirato l’attenzione portando il tricolore all’apertura dei Giochi Olimpici, lasciando il pubblico senza parole. La sua presenza ha fatto parlare, anche perché è la fidanzata di Leonardo DiCaprio.

Il mondo della moda lo sa bene, ma ora se n'è accorto proprio tutto il pianeta: Vittoria Ceretti è la donna dei record. A soli 27 anni, la super top model bresciana ha aggiunto un’altra perla preziosissima alla sua collezione, sfilando a San Siro come portabandiera del Tricolore durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. Nata a Brescia nel 1998, Ceretti ha iniziato a lavorare come modella a 14 anni e non si è più fermata: New York, Parigi, copertine di Vogue in ogni lingua e il titolo di musa per brand dell'alta moda.  In Italia l’abbiamo amata sul palco di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus, e nel 2023 è salita agli onori della cronaca mondiale iniziando una relazione con Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vittoria ceretti la fidanzata di dicaprio 232 la sorpresa glamour della cerimonia di milano cortina

© Gazzetta.it - Vittoria Ceretti, la fidanzata di DiCaprio è la sorpresa glamour della cerimonia di Milano Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

Vittoria Ceretti, dall’amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina: chi è la top model

A 27 anni, Vittoria Ceretti si trova già al centro dell’attenzione.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutto il glamour della cerimonia d’apertura

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a San Siro ha portato sul palco stelle come Mariah Carey e Charlize Theron.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vittoria Ceretti: la pressione di essere fidanzata con Leonardo DiCaprio

Video Vittoria Ceretti: la pressione di essere fidanzata con Leonardo DiCaprio

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Vita, carriera e amori di Vittoria Ceretti, la top model che ha portato la bandiera alle Olimpiadi; Anche Vittoria Ceretti (forse) alla cerimonia d’apertura dei Giochi; Vittoria Ceretti, l’abito prezioso a casa di Giorgio Armani: la nuova campagna da protagonista; Mariah Carey canta in italiano a Milano Cortina: il suo gobbo esilarante e già virale (video).

vittoria ceretti la fidanzataVittoria Ceretti, la fidanzata di DiCaprio è la sorpresa glamour della cerimonia di Milano CortinaModella e portabandiera della cerimonia di apertura di Milano Cortina: ecco chi è Vittoria Ceretti. Carriera, vita privata, amore e curiosità. gazzetta.it

vittoria ceretti la fidanzataTutto su Vittoria Ceretti, modella e fidanzata di Leonardo DiCaprio ieri alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026La top model e l'attore stanno insieme da circa agosto 2023. Tutto ciò che c'è da sapere su Vittoria, da come si sono conosciuti con Leo alla sua carriera. cosmopolitan.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.