Vismara arriva l’ok al concordato L’impegno del Gruppo Pini | per tre anni stessa forza lavoro

Il tribunale di Reggio ha approvato il concordato preventivo della Vismara, dopo aver esaminato la terza proposta presentata dall’azienda. La decisione consente alla società di continuare a operare, mantenendo la stessa forza lavoro per almeno tre anni. L’annuncio arriva in un momento di incertezza e rischi di fallimento, ma ora l’azienda può guardare avanti con un piano di ristrutturazione approvato.

Con una sentenza depositata ieri il tribunale di Reggio ha omologato la proposta di concordato preventivo della società Vismara: era la terza proposta. E si può ritenere che sia anche l’ultima. La prima era stata depositata nel luglio dell’anno 2018. Poi era poi stata ritirata perché l’imprenditore che in un primo tempo si era offerto di acquistare l’azienda (il Gruppo Amadori ), successivamente si era a sua volta ritirato: ciò aveva costretto Vismara a rinunciare alla prima domanda, per depositarne una seconda. Nel novembre dell’anno 2019 il secondo concordato: in questa domanda Vismara (che a quel tempo faceva capo al Gruppo Ferrarini, costituito anche dalla società Ferrarini Spa e Società Agricola Ferrarini Spa) presentò un piano di ristrutturazione al quale avrebbe dovuto dare esecuzione proseguendo l’attività industriale da sola, senza l’intervento di altri investitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

