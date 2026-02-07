La Virtus Bologna rischia di compromettere la stagione dopo la brutta sconfitta contro l’Olympiacos. La squadra italiana ha mostrato evidenti segni di stanchezza e poca energia in campo, che hanno permesso agli avversari greci di dominare l’incontro. La crisi fisica si fa sentire e preoccupa gli allenatori, mentre i giocatori cercano di recuperare forze in vista delle prossime partite. La stagione è in bilico e ora tocca alla squadra trovare una soluzione per risollevarsi.

Nel confronto tra Olympiacos e Virtus Bologna, le dinamiche della gara hanno messo in luce la superiorità offensiva della squadra greca, capace di prendere in mano le redini a partire dal secondo quarto. La Virtus, privata di elementi chiave e reduce da un ko recente, ha faticato a reggere il passo e a riconquistare terreno. Olympiacos ha tradotto in numeri la propria efficienza, imponendo ritmo, movimento senza palla e una gestione del tiro che hanno fatto la differenza. La Virtus Bologna è scesa in campo con assenze pesanti, tra cui Pajola, Morgan e Diouf, che hanno limitato le alternative disponibili per la rotazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Virtus senza energia: la crisi fisica mette a rischio la stagione

Approfondimenti su Virtus Bologna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Virtus Bologna

Argomenti discussi: LBA Unipol 2025/26 18^ giornata | Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino | 85-87; Le dichiarazioni di DeVante’ Jones e Davide Dusmet in vista della sfida contro la Virtus Bologna; La Virtus sconfitta dall’Asvel in una serata amara (70-80); Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino: 85-87.

Crollo Virtus, ad Atene i bianconeri resistono un quartoIl divario assume contorni pesanti con l’Olympiacos che tocca addirittura il +39 mentre Bologna che continua a commettere errori banali ... ilrestodelcarlino.it

Follia Virtus: spreca il +17 e si arrende a Trento. Coach Ivanovic: Concentrazione da piccola squadraSconfitta amara per le Vu Nere, che dominano per tre quarti ma crollano nel finale sotto i colpi di Battle e Bayehe. Non bastano i 23 punti di uno scatenato Edwards ... bolognatoday.it

Olympiacos – Virtus Bologna, Ivanovic: “Giocato solo 10 minuti. Ci manca energia e difesa” x.com

ASVEL con più energia e voglia di vincerla a Bologna. Per la Virtus una sconfitta che rischia di compromette in maniera pesante la rincorsa verso i Play-in facebook