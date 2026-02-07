Una coppia di sessantenni che aveva gestito una casa-famiglia per minori fragili in Val d’Enza fino al 2014 è stata condannata per aver maltrattato una figlia adottiva. L’accusa ha portato alla sentenza, dopo un processo in cui sono emersi comportamenti violenti nei confronti della minore.

Una coppia di sessantenni che fino al 2014 ha gestito una casa-famiglia per minori fragili in Val d’Enza è stata al centro di un processo per maltrattamenti aggravati verso una figlia adottiva. Reati che il tribunale ha ritenuto provati al termine di un’istruttoria definita "ampia e accurata" dall’avvocato di parte civile Edoardo Salsi, del Foro di Modena, incaricato dal servizio sociale di assistere la ragazza. Il giudice Luigi Tirone del Tribunale di Reggio ieri ha condannato la moglie a 3 anni e 3 mesi di reclusione, disponendo inoltre l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, e il marito a 2 anni e 2 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenze a minore disabile: coppia condannata

