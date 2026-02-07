Questa sera il Villa San Martino si presenta blindato, con molti tifosi di Fano che seguono la squadra in trasferta. L’Alma Fano affronta una sfida difficile a Pesaro, sul campo sintetico del comunale di via Togliatti, un terreno che non conoscono bene. La partita inizia alle 15 e i granata sanno che devono dare il massimo per portare a casa punti importanti.

Trasferta insidiosa per l’Alma Fano quella di questo pomeriggio a Pesaro contro il Villa San Martino (ore 15, comunale di via Togliatti), sia per il valore dell’avversario che per il fatto di dover giocare sul campo sintetico, terreno al quale i granata non sono abituati. La formazione pesarese, allenata da Matteo Crisantemi, occupa la sesta posizione in classifica e sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano i sei risultati utili consecutivi fin qui ottenuti, con l’ultima sconfitta che risale ormai al 5 dicembre scorso in quel di Ostra. Per la truppa di mister Omiccioli si tratta dunque di un avversario da prendere con le molle, tanto più che l’Alma avrà il reparto d’attacco incompleto per l’assenza della coppia titolare Gucci e Sartori, il primo squalificato per una giornata, il secondo alle prese con un infortunio muscolare, già accusato sabato scorso nel match contro il Moie Vallesina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Villa San Martino blindata: pieno di fanesi

