Vigonza tentato furto sventato da allarme e reazione di cittadini | inseguimento e indagini in corso

Questa sera a Vigonza, nelle case di San Vito, è scoppiato il caos. Qualcuno ha provato a svaligiare un’abitazione, ma l’allarme ha avvisato i vicini. In pochi minuti, cittadini hanno inseguito il ladro, che è fuggito a tutta velocità. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e chi si nasconde dietro quel tentato furto.

Un'irruzione fallita, scattato un allarme e una fuga a folle velocità: la frazione di San Vito a Vigonza, in provincia di Padova, è stata teatro di un tentato furto in abitazione nella serata di sabato 6 febbraio. Due uomini, armati di piccone e attrezzi da scasso, hanno provato a forzare l'ingresso di una casa in via Chiesa, ma l'attivazione del sistema d'allarme ha sventato i loro piani, costringendoli alla fuga immediata. L'episodio, che si inserisce in un contesto di crescente insicurezza nella zona, come evidenziato dai ripetuti sopralluoghi e furti documentati dalle forze dell'ordine negli ultimi mesi, ha visto protagonista anche un gruppo di cittadini attivi nella sorveglianza del territorio, il gruppo "San Vito Sicura", che ha tentato di inseguire i malviventi.

