Vigilia contro il Bologna Cuesta | Ritroviamo solidità i nuovi possono darci tanto

Il Venezia si prepara alla trasferta contro il Bologna senza Nahuel Estevez. Il centrocampista ha accusato un fastidio al ginocchio e salterà la partita, lasciando spazio ai nuovi che, secondo Cuesta, possono dare una mano importante. La squadra cerca di ritrovare solidità in vista di un impegno difficile.

A Bologna senza Nahuel Estevez. Il centrocampista si ferma per un fastidio al ginocchio e non partirà per il Dall'Ara con il resto dei compagni. “Siamo in 22” dice Carlos Cuesta alla vigilia della sfida. "Siamo consapevoli di quello che è successo nelle ultime due partite, ma dobbiamo analizzare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Bologna Estevez

Il Parma si prepara alla sfida contro il Lecce alla vigilia del giro di boa del campionato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna Estevez

Argomenti discussi: Allegri: 'Recuperare Gimenez sarà un acquisto'; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pulisic in vista del Bologna; Milan, Allegri: Saelemaekers salta il Bologna. Il calendario non è problema; Allegri sui calendari: Troppe partite? Per me giocare la Champions è un piacere, Maignan tra i top 3 in Europa.

Vigilia contro il Bologna, Cuesta: Ritroviamo solidità, i nuovi possono darci tantoL'allenatore del Parma alla vigilia del derby: Estevez non ci sarà. Sappiamo che mancano 15 partite, sappiamo il nostro obiettivo qual è e bisogna avere fiducia ... parmatoday.it

Allegri parla in conferenza stampa prima della partita del Milan contro il BolognaIl Milan si prepara alla sfida contro il Bologna con diverse incognite legate alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave, mentre Massimiliano Allegri si prepara per la conferenza stampa pre-pa ... notiziemilan.it

Buongiorno e buon weekend rossoblù!! Oggi, vigilia di BFCParma, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura alle 11:30 al centro tecnico Niccolò Galli. Sempre, forza Bologna facebook

Vigilia di Final Four! Domani a Bologna la semifinale di Coppa Italia con Verona. Tutte le info del match sirsafetyperugia.it/new/coppa-ital… #BlockDevils x.com