Video razzista su Obama Trump fa spallucce | Non mi scuso Non ho commesso errori

Il clima politico a Washington si scalda ancora di più dopo la diffusione di un video in cui si rivolgono insulti razzisti contro Obama. Trump, presente, si limita a fare spallucce e dichiara di non scusarsi, sostenendo di non aver commesso errori. La polemica continua a dividere l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sui social e in Parlamento.

Il clima politico a Washington si fa rovente dopo la pubblicazione di un filmato dai contenuti pesantemente offensivi sulla piattaforma Truth. Il presidente Donald Trump è intervenuto personalmente per fare chiarezza sulla vicenda, ammettendo di aver visionato solo la parte iniziale del video incriminato, che terminava con una rappresentazione razzista dell'ex presidente Barack Obama e di sua moglie, Michelle Obama. Nonostante il video sovrapponesse i volti degli Obama a un'animazione di scimmie, il tycoon ha negato di aver visto i fotogrammi finali, definendo il resto del contenuto inizialmente accettabile.

