Vibo Marina caso Fortuna | Patania scarcerato condanna ridotta per armi e ricettazione dopo anni di indagini

Questa mattina Nazzareno Patania è stato scarcerato. La sua condanna per armi e ricettazione è stata ridotta dopo anni di indagini. La vicenda dell’omicidio di Davide Fortuna, avvenuto nel luglio del 2012 sulla spiaggia di Vibo Marina, sembra aver trovato una svolta importante con questa decisione.

Il punto di svolta, tanto atteso nel caso dell’omicidio di Davide Fortuna, avvenuto sulla spiaggia di Vibo Marina nel luglio del 2012, si è concretizzato questo pomeriggio con la scarcerazione di Nazzareno Patania. Dopo oltre venti mesi di detenzione cautelare, iniziata nel maggio del 2024, Patania ha lasciato la struttura carceraria e, come disposto dal giudice, ha iniziato a scontare la pena agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio costante dei suoi spostamenti. La decisione, giunta in seguito al verdetto di primo grado emesso nel novembre 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catanzaro, segna una fase cruciale in un’indagine complessa e controversa, che ha visto contestazioni di ergastolo e, alla fine, un proscioglimento dall’accusa più grave: l’omicidio con metodo mafioso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vibo Valentia, agguato sotto l'ombrellone Muore in spiaggia davanti a moglie e figliVIBO VALENTIA – Si sentiva sicuro in spiaggia e mai avrebbe pensato Davide Fortuna, 31 anni, di essere raggiunto proprio sotto l’ombrellone da un killer che gli ha sparato cinque colpi di calibro 9, ... corriere.it

