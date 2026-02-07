Viaggio nelle Banche della cute Il ragazzo con il 93% di ustioni guarito un’emozione indimenticabile

Una squadra di medici ha appena portato a termine un intervento complesso su un ragazzo con il 93% di ustioni. Dopo settimane di cure intensive, il giovane ha finalmente visto i primi segnali di miglioramento. È stata una battaglia lunga e difficile, ma la sua guarigione ha regalato un’emozione che ricorderà per sempre. I professionisti spiegano che il percorso di recupero è ancora lungo, ma il suo stato è stabile e positivo.

Torino, 7 febbraio 2026 – La cura delle grandi ustioni è un impegno che non si ferma mai, "noi siamo attivi sempre, 24 ore al giorno". Parte da qui Carlotta Castagnoli, responsabile Banca della cute al Cto di Torino, per spiegare il lavoro della squadra. Sono 5 le strutture di questo tipo operative in Italia: completano il quadro Milano, Verona, Cesena e Siena. Come funzionano le banche della cute in Italia. Spiega Castagnoli: "Noi di Torino siamo nati proprio il giorno in cui è uscita la legge sui trapianti, era il primo aprile del 99". Pensate: per un ustionato grave "dall'ingresso all'uscita, calcoliamo un fabbisogno di 7-8mila centimetri quadri se le ustioni sono sul 50-70% del corpo.

