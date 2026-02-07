Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 13 | 25

La viabilità nel centro di Roma si complica ancora oggi, con diversi tratti trafficati e code che si allungano. La Regione Lazio segnala una giornata di traffico intenso sul raccordo anulare, in entrambe le direzioni, tra uscite come Cassia Veientana, Salaria e Nomentana. La pioggia e il maltempo peggiorano la situazione, con code e rallentamenti anche sulla Tangenziale est e sulla Roma nord. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per le precipitazioni sparse e rovesci, invitando gli automobilisti a guidare con attenzione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna per traffico intenso code a tratti tra le uscite Cassia Veientana e Salaria più avanti tra le uscite diramazione Roma nord e Nomentana in esterna sempre code a tratti dalla Laura Tina alla diramazione Roma sud poi sul tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Fiorentina e Portonaccio in direzione della tangenziale est nel senso opposto si rallenta tratto jatie Tor Cervara sulla diramazione Roma nord permangono le code all'altezza del raccordo anulare In entrambe le direzioni di marcia a causa del maltempo la Protezione Civile del Lazio e infatti diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi vede precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio sulla nostra regione pertanto raccomandiamo massima prudenza alla guida la Martina Cristini Astral infomobilità per il momento è tutto grazie di seguito ci lasciamo con il concerto messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio.

