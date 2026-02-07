Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 10 | 25

Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni. Un incidente tra Fiorentina e Portonaccio ha causato code in direzione della tangenziale est, rallentando il traffico nel tratto sud della capitale. Sul fronte della Pontina, a Pomezia Nord, il traffico è molto intenso, sempre in direzione Roma. Lungo la Pedemontana Monti Lepini, tra il km 5 e il km 6, sono in corso lavori di messa in sicurezza che hanno portato alla chiusura totale della strada. Per chi utilizza il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Met

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della Roma Teramo Un incidente alla causa delle code tra Fiorentina e Portonaccio in direzione della tangenziale est a sud della capitale sulla statale Pontina code per traffico intenso all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma spostiamo nel Frusinate sulla SP 227 Pedemontana Monti Lepini strada chiusa a causa di lavori di messa in sicurezza dal km 5 al km 6 In entrambe le direzioni di marcia passiamo a trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di riqualificazione straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo da lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì si dice venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta tra Porta San Paolo in Magliana resta comunque Attiva tra Mariana e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare della metropolitana chiudiamo con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio nella giornata di oggi sono previste sulla regione precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio prestare attenzione alla guida da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 10:25 Approfondimenti su Roma Regione Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25 Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07:25 Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roma Regione Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità #Atac Verifiche sulle alberature della Prenestina, dal 9 al 13 febbraio modifiche tram 5, 14 e 19 x.com Aggiornamento viabilità - Via Roma Nella mattinata di domani, venerdì 6 febbraio, è prevista la riapertura di Via Roma in entrambi i sensi di circolazione. La misura resterà in vigore in attesa del completamento dei lavori nell’area di accesso al distributore E facebook

