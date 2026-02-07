Viabilità e sicurezza i Comitati protestano L’assessore Bottegoni | Vari interventi allo studio

Da settimane i Comitati dei quartieri si fanno sentire. Protestano contro i problemi di viabilità e sicurezza che continuano a peggiorare. Le segnalazioni arrivano dai Consigli di quartiere, che chiedono interventi concreti. L’assessore Bottegoni ha annunciato che sono allo studio diversi interventi, ma ancora niente di deciso. La gente si aspetta risposte rapide, mentre le proteste si intensificano.

Sono tante le segnalazioni che arrivano dai Consigli di quartiere, preoccupati per le questioni legate a viabilità e sicurezza. A Campocavallo c’è quell’incrocio tra le vie di Jesi, Bachelet e Covo già teatro di incidenti gravi e di un mortale per cui il Consiglio chiede una rotatoria. "Con gli uffici tecnici e la Polizia locale abbiamo già svolto sopralluoghi a Campocavallo assieme all’assessore alla Partecipazione democratica Jacopo Celentano. Si sta valutando la fattibilità della rotatoria, in base ai raggi di curvatura, perché l’obiettivo è individuare misure per ridurre la pericolosità di via Jesi all’altezza del centro commerciale Il Covo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

