via tanari sicurezza sotto la lente il centrodestra incalza la giunta

La sicurezza di via Tanari torna nel mirino della politica. Il centrodestra ha presentato un’interpellanza, chiedendo interventi concreti per migliorare la situazione. La questione è tornata al centro del dibattito, dopo che l’opposizione ha evidenziato problemi di sicurezza nelle zone periferiche di Bologna.

Torna al centro del dibattito politico la sicurezza stradale nelle aree periferiche del capoluogo. A finire sotto la lente dell’opposizione è via Tanari, con il tema che è stato sollevato attraverso un’interpellanza scritta dal consigliere in quota Fratelli d’Italia, Giovanni Bottiglieri. Il consigliere ha segnalato come, nel tratto compreso tra la caserma dei Carabinieri e la Chiesa dei Frati, la mancanza di marciapiedi rappresenti un pericolo costante. "Durante la giornata vi sono molti pedoni anche anziani e con problemi di deambulazione che percorrono quel tratto di strada mantenendosi ai bordi della carreggiata", ha spiegato Bottiglieri, sottolineando come tale situazione possa portare a gravi incidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sicurezza in via Tanari torna al centro dello scontro politico a Bologna.

