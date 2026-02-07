Via dei Velini ora si sistemano gli asfalti | cambia la viabilità dal 10 al 14

Dal 10 al 14 febbraio, i lavori di rifacimento dell’asfalto a Via dei Velini a Macerata cambiano la viabilità. Le strade saranno chiuse o ridotte a corsie uniche per permettere i lavori. Gli automobilisti devono trovare percorsi alternativi e prestare attenzione ai segnali temporanei. La zona resterà trafficata fino a quando non saranno completati i lavori.

Via dei Velini a Macerata sarà interessata da importanti lavori di rifacimento dell’asfalto a partire dal 10 febbraio, con ripercussioni sulla viabilità che dureranno fino al 14 febbraio. L’intervento, atteso dopo un periodo di lavori preliminari protrattisi per oltre due mesi, mira a garantire una sistemazione definitiva del manto stradale in un tratto particolarmente frequentato, collegando Montanello a Villa Potenza. L’ordinanza emessa dal comandante della Polizia Locale, Danilo Doria, disciplina il traffico per minimizzare i disagi, prevedendo modifiche alla circolazione sia su Via dei Velini che nella zona di Montanello.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Via dei Velini Sheila e Deacon si sposano e la scelta di Finn cambia tutto: le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 febbraio Sheila e Deacon si sono sposati, lasciando tutti senza parole. Cantieri a Bologna, come cambia la viabilità: mappa dei lavori dal 17 novembre La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Via dei Velini Argomenti discussi: Corse dei bus tagliate. L’ira delle mamme: Lasciate a piedi con i nostri bambini; Via Roma, testati i tragitti: pronto il piano anti-traffico a Macerata. Le auto potranno arrivare in centro transitando da contrada...; Tagli alle corse Apm, monta la protesta: Il servizio va garantito; Corridonia, sopralluogo al cantiere: Lavori secondo i tempi. I dannati di via dei Velini: Disagi infiniti con i lavori, ci sentiamo presi in giroCi sentiamo presi in giro, questi continui ritardi ci penalizzano Così i commercianti di via dei Velini a Macerata, dove da tempo si sta lavorando per allargare la carreggiata, mettere ... ilrestodelcarlino.it Macerata, incubo via dei Velini: la strada resta chiusa. Ordinanza prorogata, no al senso unico alternatoA stroncare le ultime speranze è giunta la proroga dell’ordinanza che lascia la circolazione stradale così com’è. Con tutto quello che ne consegue. Via dei Velini, nel tratto oggetto dei lavori, è ... corriereadriatico.it Si comunica che in data 10 febbraio 2026 alle ore 20.30, presso il Salone "Centro Anziani" di via Velini 2 a Briona, si terrà la consueta serata tecnica viticola organizzata dalla Convenzione Difesa Vitivinicola Colline Novaresi. L'intervento tecnico sarà a cura d facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.