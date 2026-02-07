Via Cambini Confcommercio | Scriveremo a Piantedosi I residenti | Mai chiamati in causa per le ordinanze

La tensione cresce in via Cambini. Dopo i controlli recenti della prefettura, Confcommercio annuncia che scriverà a Matteo Piantedosi per denunciare quello che definisce un vero e proprio accanimento. I residenti, invece, si difendono e spiegano di non essere mai stati chiamati in causa per le ordinanze. La situazione si fa sempre più delicata e potrebbe finire sotto gli occhi del governo.

Rischia di arrivare fino al governo la situazione di via Cambini. Confcommercio, alla luce dei recenti controlli disposti dalla prefettura, è pronta a scrivere al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per denunciare "un accanimento che non ha più nulla di preventivo, ma che appare ormai.

