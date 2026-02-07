Via Cambini Confcommercio | Scriveremo a Piantedosi I residenti | Mai chiamati in causa per le ordinanze

La tensione cresce in via Cambini, dove i commercianti sono sul piede di guerra. Dopo i controlli della prefettura, Confcommercio annuncia che scriverà a Piantedosi, accusando un atteggiamento che definiscono troppo duro e senza motivo. I residenti invece si difendono, spiegando di non essere mai stati chiamati in causa per le ordinanze. La situazione resta calda e potrebbe presto arrivare a livelli più alti, fino al governo.

Rischia di arrivare fino al governo la situazione di via Cambini. Confcommercio, alla luce dei recenti controlli disposti dalla prefettura, è pronta a scrivere al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per denunciare "un accanimento che non ha più nulla di preventivo, ma che appare ormai.

