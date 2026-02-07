Verona-Pisa 0-0 veneti e toscani restano appaiati in fondo alla classifica

Questa sera Verona e Pisa chiudono la partita con un pareggio a reti inviolate, 0-0. È un risultato che non cambia nulla in classifica, lasciando entrambe le squadre ancora in fondo alla classifica di Serie A. La partita, giocata in anticipo alla 24esima giornata, è stata combattuta ma senza grandi occasioni da gol. I veneti e i toscani restano in bilico, ancora alla ricerca di una vittoria che possa dare loro una spinta diversa.

Si chiude a reti inviolate (0-0) la partita tra Verona e Pisa, scontro diretto tra le ultime due formazioni di Serie A, anticipo della 24esima giornata. Un punto a testa per Sammarco e Hiljemark, entrambi all'esordio sulle rispettive panchine. Nel primo tempo Orban ha colpito un palo, nella ripresa legno centrato da Moreo. In classifica le due squadre salgono a 15 punti, restando appaiate all'ultimo posto.

