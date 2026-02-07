verizon fa la prossima mossa nella sfida contro t mobile

Verizon si prepara a rispondere alla crescita di T-Mobile, che con il nuovo CEO ha rafforzato la sua posizione sul mercato americano. La sfida tra le due compagnie diventa ancora più accesa, mentre Verizon studia le sue prossime mosse per recuperare terreno.

t-mobile ha aperto una nuova era con l’ingresso del suo nuovo ceo, consolidando progressi che hanno spinto l’azienda tra i principali operatori wireless degli Stati Uniti. A distanza di poco più di un decennio, non era considerata una minaccia dai colossi come verizon e at&t, ma ora si distingue per innovazioni e crescita di mercato. t-mobile e la controversia pubblicitaria con verizon. Le dinamiche tra t-mobile e verizon hanno vissuto momenti di forte intensità, con campagne promozionali che hanno puntato su risparmi percepiti significativi per chi migra da verizon. In questo contesto, verizon ha avanzato contestazioni formali, segnalando presunte inesattezze nelle affermazioni pubblicitarie e avviando un’azione legale per chiedere risarcimenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

T-mobile ha annunciato di aver raddoppiato le velocità di download rispetto a Verizon, diventando così l’operatore più veloce negli Stati Uniti.

Verizon ha portato T-Mobile in tribunale per pubblicità ingannevole.

