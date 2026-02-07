Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno annunciato la loro imminente convivenza. La coppia, nota al pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne, ha condiviso emozioni e lacrime in diretta, lasciando intendere che stanno per iniziare una nuova fase della loro vita insieme.

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro a Verissimo dopo la scelta. Dal trono di Uomini e Donne al divano di Verissimo, il passo è breve. Ma se pensate a una passerella promozionale ordinaria, sbagliate bersaglio: Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno trasformato l’ospitata da Silvia Toffanin in una puntata di melodramma contemporaneo, con tanto di proposta ufficiale, anello, lacrime, nonna commossa e annuncio di convivenza. La televisione italiana, quando vuole, sa ancora fare romanzo popolare. Amore accelerato: convivenza in arrivo. La rivelazione è arrivata quasi subito: la coppia è pronta a convivere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Verissimo, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro: proposta a sorpresa, convivenza imminente e lacrime in diretta

Approfondimenti su Cristiana Anania

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro annunciano ufficialmente che vanno a vivere insieme.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cristiana Anania

Argomenti discussi: Cristiana Anania ed Ernesto Passaro ospiti a Verissimo sabato 7 febbraio; Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro vanno a convivere e si fanno un tatuaggio di coppia; Uomini e donne, Cristiana ed Ernesto (già) pronti alla convivenza: arriva subito l'anello; Cristiana Anania ed Ernesto Passaro vanno a convivere: le importanti rivelazioni a Verissimo.

Verissimo, Cristiana ed Ernesto: Stare a distanza è un qualcosa di impossibile. Poi il romantico gesto (inaspettato)Ospiti di Silvia Toffanin, la tronista Cristiana Anania ha raccontato come procede la sua storia d'amore con Ernesto Passaro, dopo la scelta a Uomini e Donne. libero.it

Verissimo, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro svelano: Andremo presto a convivere (VIDEO)Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi, sabato 7 febbraio, sono stati ospiti Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, coppia nata a Uomini e Donne, per raccontare i primi momenti dopo la scelta de ... comingsoon.it

#uominiedonne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro vanno a convivere e si fanno un tatuaggio di coppia# x.com

#CristianaAnania e #ErnestoPassaro ospiti a #Verissimo. Nei giorni scorsi la trasmissione #UominieDonne ha mandato in onda la scelta di Cristiana Anania che ha deciso di lasciare il programma insieme a Ernesto Passaro. Poco fa i profili social di Verissimo facebook