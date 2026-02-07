Vejle-Fredericia lunedì 09 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera il calcio in Danimarca offre una sfida tra due squadre in fondo alla classifica. Il Vejle, che occupa l’ultimo posto, riceve il Fredericia, che ha un punto in più ma resta senza vittorie. La partita si gioca alle 19:00 e le formazioni sono ancora da definire. Entrambe le squadre cercano punti per uscire dalla zona retrocessione.

Il Vejle, ultimo nella classifica del campionato danese, ospita il Fredericia, penultimo con un solo punto in più. Ricordiamo che da marzo la Superligaen si dividerà i due tronconi per cui queste due andranno a giocarsi una difficile salvezza nel girone retrocessione. Claus Nørgaard è il nuovo allenatore dei padroni di casa da prima di.

