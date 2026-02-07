Vede la polizia e nasconde tutto nelle mutande | 23enne in manette

La polizia di Firenze ha arrestato un giovane di 23 anni, originario dell'Egitto, nel pomeriggio di venerdì. Quando gli agenti lo hanno fermato, lui ha cercato di nascondere qualcosa nelle mutande. Alla fine, hanno trovato droga e lo hanno portato in commissariato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio 2026, un giovane di 23 anni originario dell'Egitto è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.Spaccio di drogaGli agenti del commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Argine Polcevera.

