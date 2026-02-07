Varese attenzione all' esuberanza | in palio due punti fondamentali per il nostro percorso

Questa sera a Varese si gioca un match importante tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis. La partita vale due punti fondamentali per le sorti del campionato e può cambiare le carte in tavola nella corsa ai playoff. La squadra di casa vuole sfruttare il fattore campo, ma gli ospiti sono determinati a portare a casa il risultato. La tensione è alta e i tifosi sono già arrivati in città, pronti a sostenere le proprie squadre.

Nel contesto della diciannovesima giornata della LBA Unipol, la sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese si presenta come una tappa cruciale per consolidare una posizione nei playoff. L’incontro è in programma domenica 8 febbraio 2026 alle 17:00, presso la BTS Arena di Trento, con trasmissione su LBATV. Dopo uno stop in terra tedesca, i bianconeri mirano a aprovechare il return al proprio pubblico per provare a ottenere una vittoria che possa dare continuità al cammino di crescita della squadra. La formazione di casa torna a giocare tra le mura amiche dopo un periodo intenso, caratterizzato da quattro match fuori casa su cinque e da un bilancio overall positivo in trasferta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Varese, attenzione all'esuberanza: in palio due punti fondamentali per il nostro percorso Approfondimenti su Dolomiti Energie Trentino Openjobmetis Varese Oggi in palio punti fondamentali per non perdere quota in classifica Oggi il Cesena si gioca molto in casa contro l’Avellino. “Rapporto Censis e Usa National Security Strategy, due documenti fondamentali per comprendere il nostro tempo” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Proseguono secondo programma i lavori in via Selene a Varese, con particolare attenzione alle nuove opere fognarie. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.