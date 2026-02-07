Varenna senza treno | Trenord si difende e rimanda la responsabilità a un’ordinanza comunale contestata

Varenna senza treno, questa volta, non è colpa di Trenord. La compagnia difende la sua scelta e ribadisce di aver seguito un’ordinanza comunale contestata da molti residenti e amministratori. La decisione di sopprimere la fermata ha scatenato proteste, ma Trenord insiste che ha agito secondo le regole imposte dal Comune. La questione resta aperta, con il Comune che potrebbe rivedere le sue decisioni e Trenord che si difende dalle accuse di responsabilità.

La soppressione della fermata di Varenna da parte di Trenord, una decisione che ha immediatamente sollevato un'ondata di proteste da parte dell'amministrazione comunale e dei residenti, è stata difesa dalla compagnia ferroviaria che ha ribadito di applicare scrupolosamente le direttive contenute in un'ordinanza emessa dal Comune stesso. La questione, emersa con forza nelle ultime ore, mette in luce una complessa interazione tra enti locali e gestori di servizi pubblici, e solleva interrogativi sull'organizzazione del trasporto pubblico nella zona del Lago di Como e sul ruolo delle amministrazioni comunali nella definizione delle rotte e delle fermate.

