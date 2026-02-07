Varchi Ztl consiglieri accusano | False pedonalizzazioni e clientelismo per favorire interessi privati

La decisione della Giunta comunale di aprire nuovi varchi nella Ztl e di ampliare le aree pedonali ha portato a tensioni tra i consiglieri. Il gruppo Oso e il consigliere Ottavio Zacco si sono accusati a vicenda di false pedonalizzazioni e di favorire interessi privati dietro le scelte fatte. La polemica si accende mentre la città si prepara a vedere i primi effetti delle nuove misure.

La recente delibera della Giunta comunale che prevede l’apertura di alcuni varchi della Ztl e nuovi interventi di pedonalizzazione ha scatenato un acceso botta e risposta tra il gruppo consiliare Oso e il consigliere Ottavio Zacco.Le critiche del gruppo OsoGiulia Argiroffi e Ugo Forello.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Varchi Ztl Multe e varchi in Ztl: "Truffa ai cittadini? Zaffini, parole gravi" Fratelli d’Italia attacca i varchi in uscita dalla Ztl e l’aumento delle multe. Ztl, si stringono le maglie. Nuovi varchi attivi per stanare i ‘furbetti’ Lucca intensifica i controlli sulla ZTL con nuove misure volte a tutelare il centro storico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Varchi Ztl Ztl, un mese all’attivazione varchi. La situazioneConto alla rovescia per la nuova Ztl. Dal primo marzo partirà la fase sperimentale, non sanzionatoria, dei varchi elettronici nel centro storico. L’assessore Braccalenti aggiorna il Consiglio sulla si ... teletruria.it Multe frettolose con la telecamera: auto riprese prima di superare il varco Ztl. E il caso arriva in consiglio comunaleAnomalia nella postazione in San Domenico, i consiglieri del Pd Alessandro Caneschi e Giovanni Donati presentano interrogazione ... corrierediarezzo.it Sette nuove aree pedonali e nuovi percorsi e varchi Ztl, come cambia la mobilità in centro a Palermo facebook

