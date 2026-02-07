Roberto Vannacci ha ufficialmente dato il via al suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Dopo aver depositato lo statuto presso un notaio, annuncia di aver completato tutte le procedure per la nascita del movimento. Ora, si prepara a muoversi sul campo politico con l’obiettivo di portare avanti le sue idee.

Roberto Vannacci ha formalizzato la nascita del partito Futuro Nazionale. "Io vengo da un parto, abbiamo registrato lo statuto presso un notaio. Quindi il partito è nato stamattina, ufficialmente" ha detto il Generale a margine di un incontro all'Auditorium San Francesco di Chiavari, nel primo incontro dalla sua fuoriuscita dalla Lega. "Un partito di destra vera, destra fiera, destra orgogliosa. Si propone come un interlocutore del centrodestra, non ha un'altra collocazione. Poi le decisioni dovranno essere prese proprio dal centrodestra - continua l'europarlamentare - Una cosa è certa, se c'è un settore che io non tradisco sono i miei principi, i miei valori e i miei ideali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vannacci lancia il partito Futuro Nazionale. Conclusa la registrazione

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”.

Vannacci ha ufficialmente lanciato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Vannacci registra “Futuro Nazionale”: sfida aperta alla Lega

Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Divorzio tra Vannacci e la Lega: il generale lancia il nuovo partito Futuro Nazionale; Vannacci lancia Futuro Nazionale: verso l’addio alla Lega e un nuovo partito; Il partito di Vannacci: Futuro Nazionale, il generale sarà segretario. Il lancio sui social: Italia, stiamo arrivando; Vannacci lancia il partito Futuro Nazionale, quanto vale nei sondaggi non è ancora chiaro: oscilla tra 2% e 4%.

Vannacci a Chiavari lancia Futuro Nazionale e non si pone limiti: Diventeremo grandiIl generale ha riempito l’auditorium ma l’evento era già in programma da mesi, occasione per presentare i suoi libri ... primocanale.it

Vannacci lancia il partito Futuro Nazionale, quanto vale nei sondaggi non è ancora chiaro: oscilla tra 2% e 4%Dopo l'addio alla Lega, Roberto Vannacci lancia il partito Futuro Nazionale e i sondaggi lo danno al 2-4%. Quali partiti perdono voti ... virgilio.it

Vannacci, nasce il Comitato Costituente Puglia di Futuro Nazionale. Russo per il “Team Foggia” Avviata a Santeramo in Colle la fase organizzativa del movimento politico promosso dal generale ex Lega. Coordinamento regionale affidato a Pierfrancesco Vi facebook

Il debutto di Futuro Nazionale di Vannacci a Modena, raccontato da Antonio Bravetti a #propagandalive @antoniobravetti x.com