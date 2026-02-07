Vannacci ha deciso di includere due ex leghisti nel suo gruppo. La mossa ha attirato l’attenzione perché il simbolo di Futuro Nazionale, depositato nel 2010, ora può essere usato senza problemi: i diritti di proprietà sono scaduti da tempo. Sasso e Ziello, infatti, sono passati al nuovo movimento, portando con sé il logo vecchio di 16 anni.

Sasso e Ziello migrano in Futuro nazionale, il cui simbolo venne depositato già 16 anni fa. I diritti di proprietà, però, sono scaduti. Il carro è pronto, i buoi pure. Il progetto politico di Roberto Vannacci, pare prendere forma. «Non voglio far vincere la sinistra. Futuro Nazionale è uno squillo di tromba, una sveglia per una destra che ha perso radici e identità», sostiene il generale. Arianna Meloni è tranquilla: « Vannacci toglie voti alla premier? Siamo ancora all’inizio, non ci preoccupiamo». L’umore nero di Matteo Salvini, invece, riecheggia su Radio24: «Mi sono fidato della parola di un uomo, evidentemente è stata fiducia mal riposta». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci arruola pure due (ex) leghisti e la spunta sul logo registrato nel 2010

Approfondimenti su Vannacci Logo

La polemica tra Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci si accende sulla questione del nuovo simbolo politico presentato da Vannacci.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Logo

Adinolfi arruola Corona e Vannacci per la sua nuova crociata politica.Il significato politico del nuovo tridente conservatoreIl progetto di un fronte comune tra Mario Adinolfi, Roberto Vannacci e Fabrizio Corona rila ... assodigitale.it

L'effetto Vannacci in Parlamento: le due coalizioni sempre più distantiNiente accordo sulla risoluzione unitaria. Piantedosi: Questo caso non aiuta ... msn.com

Esclusivo a Corigliano-Rossano | IL CONSIGLIERE MARINO S’ARRUOLA NELL’ESERCITO DEL GENERALE VANNACCI Il sindaco Staso e l’assessore Madeo “ago e filo” per ricucire lo strappo imprevisto. Ore convulse: l’appello al buonsenso del consigliere facebook

La sinistra arruola Vannacci per vincere le prossime elezioni x.com