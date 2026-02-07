Vandalismo a Milano dopo l’apertura delle Olimpiadi | imbrattata la Casa dello Sport

Questa mattina, la Casa dello Sport di Milano è stata imbrattata con scritte e graffiti. Il gesto di vandalismo arriva subito dopo l’entusiasmo per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali 2026. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno, finora, si è preso la responsabilità dell’atto.

Dopo l'entusiasmo per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali 2026, Milano si è risvegliata con una sgradevole sorpresa. Nella notte è stato infatti messo a segno un atto vandalico contro la Casa dello Sport di via Piranesi, luogo simbolo e punto di riferimento per l'intero mondo sportivo cittadino. Un centro nevralgico per lo sport. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita l' Istituto di Medicina dello Sport di Milano (IMSMI), centro di eccellenza convenzionato con la Federazione Medico Sportiva Italiana. Ogni anno numerosi atleti, professionisti e amatoriali, si rivolgono all'istituto per visite e controlli specialistici.

