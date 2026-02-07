Vandalismi lunedì riapre il ‘Cucciolo’

La scuola dell’Infanzia ‘Il Cucciolo’ di Santa Maria Nuova riapre lunedì. Dopo alcuni giorni di chiusura per riparare i danni causati dai vandali tra il 24 e il 25 gennaio, la struttura torna a essere operativa. I lavori di sistemazione sono stati completati e i bambini potranno tornare in classe come previsto.

La scuola dell’Infanzia ‘Il Cucciolo’ di Santa Maria Nuova riaprirà regolarmente lunedì, dopo la chiusura forzata a seguito dei gravi atti di vandalismo avvenuti tra il 24 e il 25 gennaio. Un risultato raggiunto al termine di due settimane di lavoro intenso che ha visto impegnati Comune, scuola, ditte specializzate e personale interno. A sottolineare l’impegno profuso è la vicesindaca Sara Londrillo, che ha evidenziato come "le due settimane appena trascorse siano state particolarmente intense, caratterizzate da sopralluoghi continui e da un importante lavoro di coordinamento e intervento, che hanno coinvolto numerosi soggetti e professionalità, accomunati da un unico obiettivo: restituire nel più breve tempo possibile alla comunità, e in particolare alle bambine e ai bambini, uno spazio sicuro, decoroso e pienamente funzionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Cucciolo Infanzia

Ultime notizie su Cucciolo Infanzia

