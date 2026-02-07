Vance fischiato Trump rimane senza parole | la sua reazione

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, lo stadio San Siro ha fischiato forte quando è comparso il vicepresidente americano JD Vance. La reazione del pubblico ha sorpreso anche Trump, che si è trovato senza parole. L’atmosfera si è fatta subito tesa, tra applausi e fischi, mentre Vance si è limitato a sorridere e a muoversi tra gli spalti senza commentare.

Lo stadio San Siro di Milano, teatro della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, non ha accolto con favore la presenza del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Quando le telecamere lo hanno inquadrato in tribuna d'onore insieme alla moglie Usha, al passaggio della delegazione americana sul prato, dagli spalti si sono levati fischi chiaramente percepibili. L'immagine di Vance sul maxischermo ha immediatamente attirato l'attenzione del pubblico presente, rendendo il momento uno dei più discussi dell'intera serata.

