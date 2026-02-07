Durante il weekend, Riyad ha visto tornare la Royal Rumble, uno degli eventi più attesi nel mondo del wrestling. Gli incontri sono stati ricchi di sorprese e momenti intensi, attirando un grande pubblico e lasciando i fan con il fiato sospeso. Meltzer ha già dato le sue prime valutazioni, parlando di match che hanno mantenuto alta la tensione fino all’ultimo secondo.

Nel weekend sportivo che ha attraversato Riyad, l’Arabia Saudita ha ospitato una nuova edizione della Royal Rumble, uno degli appuntamenti più attesi del calendario WWE. L’evento ha richiamato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, offrendo incontri tecnici di alto livello e momenti di agitazione narrativa. A vantaggio di chi segue da vicino la scena, le valutazioni stellari di una delle voci più autorevoli del wrestling hanno fornito una lettura immediata sull’impatto dei singoli match, contribuendo a inquadrare lo show all’interno di una stagione agonistica ricca di appuntamenti. Tra le sfide, quella tra AJ Styles e Gunther ha ottenuto il punteggio più alto, confermando l’apprezzamento per una contesa tecnicamente consolidata e di grande impatto scenico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Valutazioni di Meltzer per gli incontri della Royal Rumble 2026

La WWE ha annunciato ufficialmente l'orario di inizio della Royal Rumble 2026, il primo grande evento dell'anno che dà il via alla corsa verso WrestleMania.

La WWE ha organizzato la Royal Rumble 2026 in Arabia Saudita, la prima volta che l'evento si svolge fuori dall'America.

