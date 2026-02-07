Valentino Rossi si mette al volante e accompagna il presidente Sergio Mattarella a San Siro. È una serata speciale, con il campione di motociclismo che, inaspettatamente, si trasforma in autista per una sera. Dopo il saluto con il capo dello Stato, Rossi si fa scattare una foto con Francesca, mentre i due sfilano tra il via vai di persone e le luci della città. Un momento che resterà impresso, tra la normalità di un gesto quotidiano e l’eccezionalità della serata.

Pesaro, 7 febbraio 2026 – Valentino Rossi che fa da autista al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lo porta a San Siro. Stavolta però senza sgasate o corse veloci sull’asfalto. E’ successo anche questo nella serata di inaugurazione della 26esima edizione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si è svolta venerdì allo stadio San Siro. Una notte ricca di emozioni: dall’inno di Mameli interpretato da Laura Pausini, all’esibizione di Andrea Bocelli e Mariah Carey, fino alla direttrice d’orchestra d’eccezione Matilda De Angelis. Un colpo di scena in apertura dei Giochi: Valentino Rossi e Sergio Mattarella attori per una sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, una serata olimpica: la guida del tram, il saluto con Sergio Mattarella e la foto con Francesca

Approfondimenti su Valentino Rossi

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti partecipando come spettatore e regalando un momento speciale.

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso a San Siro a bordo di un tram, con Valentino Rossi al volante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Valentino Rossi

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance; Olimpiadi, il toccante video del Presidente Mattarella che va in tram a San Siro (alla guida c'è Valentino Rossi); Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026.

Valentino Rossi autista del... tram di Mattarella per Milano-CortinaIl 'Dottore' e il Presidente della Repubblica sono i protagonisti del video che ha accompagnato la Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, andata in scena nella serata di venerdì allo stad ... it.motorsport.com

Valentino Rossi ospite vip al ristorante stellato Nostrano per una serata specialePesaro, 17 luglio 2025 – Ospiti vip per una serata speciale in un ristorante stellato di Pesaro. C’erano anche Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, mamma di Giulietta e Gabriella. Il ... ilrestodelcarlino.it

MILANO CORTINA | A sorpresa Mattarella arriva in tram alla cerimonia olimpica, alla guida Valentino Rossi. Il presidente, per un giorno attore, riporta in Italia le Olimpiadi dopo 20 anni. SHORT VIDEO #ANSA x.com