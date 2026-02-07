Valanghe | quattro morti in val di Fiemme Valtellina e sulla Marmolada

Due scialpinisti sono morti oggi in val di Fiemme a causa di una valanga. Un gruppo di quattro era intento a scendere lungo il canale che porta da Forcella Ceremana al lago di Paneveggio, quando una slavina ha travolto loro e altri due. I soccorsi sono intervenuti subito, ma per due non c’è stato nulla da fare. La neve alta e le condizioni del terreno complicano ancora di più le operazioni di recupero.

E' di due morti il bilancio di altrettante valanghe che oggi si sono distaccate in Trentino. La prima vittima fa parte di un gruppo di quattro scialpinisti che è stato travolto da una slavina di neve lungo il canale che scende da Forcella Ceremana verso il lago di Paneveggio, al confine tra la val di Fiemme e San Martino di Castrozza. L' escursionista, di cui non sono ancora note le generalità, è deceduto all'ospedale Santa Chiara di Trento. Feriti ma vivi i compagni di escursione. Morto anche un altro scialpinista di 40 anni travolto da una valanga in Marmolada nei pressi di Punta Serrauta che era assieme ad altri tre escursionisti.

