Valanghe due morti in Trentino La prima vittima è uno dei 4 scialpinisti travolti a Bellamonte la seconda recuperata fuori pista a Punta Rocca

Due persone sono morte in due diverse valanghe in Trentino. La prima vittima è uno degli quattro scialpinisti travolti a Bellamonte, mentre la seconda è stata trovata senza vita a Punta Rocca, fuori pista. La settimana di neve fresca ha aumentato i rischi sulle montagne, e i soccorritori sono ancora al lavoro per rintracciare eventuali altre persone coinvolte.

PREDAZZO (TRENTINO) - È di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi in Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla valanga staccatasi a Bellamonte e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove poi è morto. La seconda vittima è quella recuperata a Punta Rocca, sulla Marmolada nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. È intervenuto l'Aiut Alpin, allertato dalla centrale operativa di Trentino emergenza. La prima valanga in Val di Fiemme Una prima valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Due persone sono morte oggi in Trentino a causa di due valanghe distinte.

