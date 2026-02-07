Valanga travolge scialpinisti su Marmolada | morto un 40enne

Una valanga ha travolto due scialpinisti sulla Marmolada, in Trentino. Un uomo di circa 40 anni ha perso la vita, mentre l’altro è riuscito a salvarsi. L’incidente si è verificato vicino a Punta Serauta, in una zona molto frequentata da chi fa sport sulla neve. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 40enne non c’è stato nulla da fare. È la seconda valanga in giornata nella stessa zona.

Uno scialpinista italiano di circa 40 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga - la seconda di oggi in Trentino - lungo il versante trentino della Marmolada nei pressi di Punta Serauta. La slavina ha travolto altri quattro escursionisti. La notizia è stata resa dal Soccorso alpino trentino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Valanga travolge scialpinisti su Marmolada: morto un 40enne Approfondimenti su Marmolada Valanga Valanga travolge 3 scialpinisti in Valtellina, un morto e un disperso Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, a Albosaggia, in Valtellina. Valanga travolge tre scialpinisti in Valtellina, un morto e un disperso Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Marmolada Valanga Argomenti discussi: Alto Adige, valanga travolge scialpinisti sopra Solda: due morti; Dramma in montagna (FOTO), una valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due morti e un ferito. Soccorso in quota anche per un altro distacco; Valanga travolge alpinisti in Alto Adige: due morti; Valanga travolge gruppo di scialpinisti: due morti in Alto Adige. Val di Fiemme, valanga travolge quattro scialpinisti: ricerche in corso, elicotteri in azioneUna valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte in Val di Fiemme, in Trentino: a lanciare l'allarme uno di loro, parzialmente ... fanpage.it Valanga travolge 4 scialpinisti a Bellamonte in Trentino, ricerche in corsoÈ in corso un’ampia operazione di soccorso per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago ... blitzquotidiano.it Val di Fiemme, valanga travolge quattro scialpinisti facebook Valanga travolge quattro scialpinisti in Trentino. Ricerche in corso x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.