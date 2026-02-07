Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, a Albosaggia, in Valtellina. Tre sci-alpinisti sono stati coinvolti: uno è morto e un altro risulta disperso. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le condizioni della neve complicano le operazioni di ricerca. Le squadre di soccorso stanno lavorando sul campo per trovare l’ultimo disperso e prestare aiuto ai superstiti.

Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull' alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un altro è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve e il terzo è disperso. Sul posto stanno operando i tecnici del soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza e l’area è sorvolata dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Dalle prime ricerche dell’elicottero era sembrato che nessuno fosse stato colpito dalla slavina ma in un secondo tempo il bilancio si è aggravato. I soccorritori stanno tuttora cercando uno dei tre scialpinisti travolti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Valanga travolge 3 scialpinisti in Valtellina, un morto e un disperso

