Valanga Lombardia | 1 morto e 1 disperso

Una valanga si è staccata sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina. Un uomo ha perso la vita e un altro è disperso, mentre un terzo è riuscito a salvarsi. I soccorritori stanno ancora cercando il disperso tra la neve. La zona è stata immediatamente chiusa, e le ricerche continuano senza sosta.

Approfondimenti su Albosaggia Valtellina

Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina.

Una valanga ha travolto tre scialpinisti sulla montagna di Meriggio, sopra Albosaggia.

Ultime notizie su Albosaggia Valtellina

