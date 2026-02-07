Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino. Quattro persone sono rimaste sotto la neve, ma i soccorritori sono riusciti a estrarne vivi due. Altre due sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La scena si è svolta questa mattina, quando il gruppo stava percorrendo un itinerario tra Predazzo e la zona circostante. I soccorritori, arrivati con elicotteri e squadre a terra, hanno lavorato a lungo per estrarre i sopravvissuti

PREDAZZO (TRENTINO) - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino. Il distacco della slavina dal versante è avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 7 febbraio, lungo il canale che scende da Forcella Ceremana verso il lago di Paneveggio, al confine tra la Val di Fiemme e San Martino. Le quattro persone coinvolte, scialpinisti residenti in Primiero di età comprese tra 30 e 40 anni, sono state estratte vive dalla neve. Il bilancio è di due feriti: uno scialpinista travolto dalla valanga ha riportato politraumi, mentre un altro si è infortunato ad un arto inferiore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in Val di Fiemme: estratti vivi i 4 alpinisti coinvolti. Due sono feriti

