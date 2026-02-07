Vaccino contro l' influenza | numeri da record oltre 340mila dosi in Liguria

La campagna antinfluenzale in Liguria segna un record di somministrazioni. Finora sono state date più di 340mila dosi, un numero mai raggiunto prima. L’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, ha confermato che, al monitoraggio del 4 febbraio 2026, i dati sono molto positivi. La regione si avvicina a raggiungere un’ampia copertura tra la popolazione, puntando a proteggere più persone possibile contro il virus influenzale.

Campagna antinfluenzale da record in Liguria, l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò ha spiegato che, al monitoraggio del 4 febbraio 2026, risultano somministrate 341.655 dosi di vaccino, superando di gran lunga le 293.003 dello stesso periodo dell'anno scorso: "Un incremento di quasi.

