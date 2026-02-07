v

Una autista di un bus dell’Air Campania è stata aggredita nei pressi di Capua, in provincia di Caserta. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando l’autista si è trovata improvvisamente davanti a un’aggressione. La donna ha riportato ferite e ha chiamato subito le forze dell’ordine. La polizia sta cercando di identificare il responsabile e fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Una autista di un bus dell' Air Campania è stata aggredita nei pressi di Capua, in proincia di Caserta. Secondo quanto emerso, la dipendente sarebbe interenuta per riportare la calma tra due passeggeri del bus Castel Volturno-Capua che staano litigando, riceendo un pugno in faccia, che le ha proocato ferite medicate dal 118. Sull'episodio è interenuta l'azienda Air Campania, che ha espresso icinanza e solidarietà alla laoratrice, Antonia, con gli auguri di pronta guarigione. "Air Campania – afferma l'amministratore unico, Anthony Acconcia – ha già aiato un dialogo con le istituzioni e le forze dell'ordine e sta laorando per indiiduare soluzioni concrete ed efficaci, affinché simili episodi non si ripetano.

