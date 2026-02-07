I feriti dell’incendio di Crans-Montana mostrano segnali di miglioramento. I medici dell’ospedale Niguarda di Milano si dicono fiduciosi e promettono aggiornamenti positivi a breve. La speranza cresce tra le famiglie e il personale sanitario che si prende cura dei pazienti.

Milano, 7 febbraio 2026 – Per i feriti di Crans-Montana ricoverati all' ospedale Niguarda di Milano “ci aspettiamo delle belle notizie e presto le daremo”. Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di una conferenza stampa in Triennale a Milano, lasciando intendere che le condizioni degli ustionati nel rogo di Capodanno al Constellation siano in miglioramento. Cooperazione sanitaria. L’anticipazione è stata confermata dal presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, a margine di una conferenza stampa oggi alla House of Switzerland di Milano: “Le condizioni dei feriti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana stanno migliorando e la cooperazione sanitaria tra Svizzera e Italia è stata eccellente”, ha detto il presidente svizzero che ieri aveva fatto visita all'ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ustionati di Crans-Montana, segnali di speranza: “Stanno migliorando, presto daremo belle notizie”

