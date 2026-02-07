Uso illecito dell’auto di servizio e falsi fogli di viaggio respinta l’eccezione | il processo a un carabiniere va avanti

Questa mattina a Milano il processo contro un carabiniere per uso illecito dell’auto di servizio e falsi fogli di viaggio è ripreso dopo che la difesa aveva chiesto di annullarlo. I giudici hanno respinto l’eccezione e hanno deciso di proseguire con l’udienza, senza accogliere la richiesta di tornare alla procura. La prossima fase si svolgerà davanti alla prima sezione penale, presieduta da Agata Anna Genna.

I giudici della prima sezione penale, presieduta da Agata Anna Genna, hanno rigettato la richiesta della difesa di annullare il processo e restituire gli atti alla procura per presunta indeterminatezza del capo di imputazione. Nell’ordinanza letta in aula, il tribunale ha sottolineato che le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Carabinieri Processo Processo al carabiniere corrotto, i colleghi lo inchiodano: “Auto di servizio nel weekend. E mi dissero: lui è intoccabile” Questa mattina a Pavia si è aperto il processo a un carabiniere accusato di corruzione. In Iran il blackout di internet va avanti da oltre 120 ore: Elon Musk offre il servizio di Starlink gratis Da oltre 120 ore, l’Iran vive un blackout di internet. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Carabinieri Processo Argomenti discussi: Uso illecito dell’auto di servizio e falsi fogli di viaggio, respinta l’eccezione: il processo a un carabiniere va avanti - AgrigentoNotizie; Telefonate dal carcere e concorso nel reato; Assunzioni e utilizzo illecito di fondi: Gianluca Quadrini rischia il processo; Milano Cortina 2026, istruttoria antitrust contro Harmont & Blaine per uso illecito del logo dei giochi nelle sue pubblicità. Bloccato un carico proveniente dalla Cina e destinato al mercato Ue. Denunciato un importatore cinese per contrabbando, falsità ideologica e uso illecito di marchi registrati https://www.calabriainchieste.it/2026/02/06/sequestrati-a-gioia-tauro-oltre-3-500-pann facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.