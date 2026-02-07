Un impresario di pompe funebri del Colorado è stato condannato a 40 anni di carcere. Aveva nascosto 189 cadaveri in decomposizione in un edificio per quattro anni. Inoltre, consegnava alle famiglie delle ceneri che non erano mai state realmente cremante. La vicenda ha scosso l’intera comunità e sollevato molte domande sulla gestione di questi servizi.

È stato condannato a 40 anni di reclusione il proprietario di un’agenzia di pompe funebri del Colorado che ha nascosto 189 cadaveri in decomposizione in un edificio per quattro anni e ha consegnato alle famiglie in lutto delle ceneri false. Jon Hallford si è scusato prima della sentenza e ha detto che avrebbe rimpianto le sue azioni per il resto della sua vita. “Ho avuto tante occasioni per porre fine a tutto e andarmene, ma non l’ho fatto”, ha detto, “ i miei errori avranno ripercussioni per una generazione. Tutto quello che ho fatto è stato sbagliato”. La sua ex moglie, Carie Hallford, comproprietaria dell’agenzia funebre Return to Nature, sarà condannata il 24 aprile e rischia da 25 a 35 anni di carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, nascose 189 cadaveri invece di cremarli: condannato a 40 anni impresario pompe funebri

Approfondimenti su Colorado Impresario

La giustizia ha fatto il suo corso, condannando a quarant’anni un impresario di pompe funebri in Colorado.

Un uomo di Colorado gestiva una ditta funebre senza rispettare le regole.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Colorado Impresario

Usa, nascose 200 cadaveri. Impresario di pompe funebri condannato a 40 anni di carcereÈ stato condannato a quarant'anni di reclusione il proprietario di un'agenzia di pompe funebri del Colorado che ha nascosto 189 ... iltempo.it

Utilizzo dati e privacyUsa, ha nascosto quasi 200 cadaveri alle famiglie: proprietario di un'agenzia di pompe funebri condannato a 40 anni di carcere. Per la moglie sentenza ad aprile ... tgcom24.mediaset.it

Il Venerabile e indimenticato arcivescovo di Reggio e Bova a marzo sarà onorato a Milano: nascose lo studente Roberto Furcht nel Pontificio Collegio Gallio di Como che ha diretto negli anni delle persecuzioni razziali in Italia facebook