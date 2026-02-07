Usa immigrato messicano racconta pestaggio ICE | Ridevano e mi picchiavano

Alberto Castañeda Mondragón, un immigrato messicano che vive negli Stati Uniti, ha raccontato di essere stato picchiato dagli agenti dell’ICE durante un arresto in Minnesota. Secondo la sua versione, gli agenti ridevano mentre lo colpivano, lasciandolo con ferite e un futuro ancora da chiarire. La vicenda ha scatenato reazioni e richieste di chiarimenti.

Alberto Castañeda Mondragón, immigrato messicano entrato legalmente negli Stati Uniti, dovrà affrontare una lunga convalescenza e un futuro incerto dopo essere stato picchiato brutalmente dagli agenti dell’ICE durante il suo arresto in Minnesota. “Ero in macchina con un amico, hanno iniziato a picchiarmi subito dopo avermi arrestato”, racconta l’uomo che ha subito 8 fratture al cranio e ha perso conoscenza per diversi giorni. “Quando eravamo negli uffici dell’ICE, gli ho detto (all’agente dell’ICE) che mi faceva troppo male la testa, che non riuscivo a ricordare nulla e lui mi ha semplicemente riso in faccia e mi ha picchiato di nuovo”, ha aggiunto Castañeda Mondragón. 🔗 Leggi su Lapresse.it

