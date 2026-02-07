Uomo impazzisce per strada ad Azzano | prova a farsi investire e aggredisce i carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo ha messo a soqquadro le strade di Azzano san Paolo. Dopo aver perso il controllo, il 30enne di Ambivere ha cercato di farsi investire da un’auto in corsa e ha aggredito i carabinieri intervenuti per fermarlo. La sezione radiomobile di Bergamo ha arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamenti. La scena si è svolta in pien

Azzano san Paolo. Nella nottata di sabato 7 febbraio 2026, la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bergamo ha arrestato un cittadino italiano di 30 anni residente ad Ambivere e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento. L’episodio si è verificato ad Azzano San Paolo: l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol, stava turbando l’ordine e la sicurezza pubblica. Giunti sul posto a seguito di diverse richieste di intervento al 112, i carabinieri hanno cercato di riportare l’uomo alla calma, mentre quest’ultimo tentava di sottrarsi al controllo e intralciava il traffico veicolare, cercando di gettarsi sotto le autovetture in transito.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

