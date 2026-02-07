unoaerre e 750 anni dal conclave svelate le dediche delle giostre 2026

Questa mattina ad Arezzo si è svolta la cerimonia di premiazione dei giostratori per la trentaduesima volta. Sono stati svelati i dettagli delle dediche delle Giostre 2026, con i partecipanti che hanno ricevuto i premi in un clima di festa e allegria. La tradizione, che quest’anno compie 750 anni dal Conclave, continua a coinvolgere appassionati e cittadini.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Questa mattina si è svolta la trentaduesima edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori. Nel Chiostro di Palazzo Comunale l’assessore allo sport e politiche giovanili Federico Scapecchi ha premiato i giostratori protagonisti delle due edizioni della Giostra del Saracino e delle Prove Generali del 2025, alla presenza dei rettori dei quartieri. Dopo l'introduzione dell'assessore ha preso avvio la solenne cerimonia con la consegna del Premio “ Fulvio Tului ”, giunto all’undicesima edizione e consegnato ai quartieri che hanno sfilato meglio nelle edizioni 2025 della Giostra del Saracino: Porta del Foro a giugno, Porta Sant’Andrea a settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel 2026, Unoaerre raggiunge un importante traguardo: 100 anni di attività.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

