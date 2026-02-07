Uno scalatore è morto a Cogne dopo la caduta da una cascata

Questa sera, il Soccorso alpino valdostano ha recuperato il corpo senza vita di uno scalatore straniero sulle cascate di Lillaz, a Cogne. L’uomo è morto a causa di una caduta mentre stava arrampicando. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma la tragedia ha sconvolto chi frequenta quelle zone.

AGI - Il corpo senza vita di uno scalatore, di nazionalità straniera, è stato recuperato questa sera dal Soccorso alpino valdostano sulle cascate di Lillaz, a Cogne. La dinamica dell' incidente è in fase di valutazione, ma secondo una prima ricostruzione lo scalatore ha effettuato un errore in fase di discesa. L'uomo è entrato a metà cascata nell' acqua gelida che scorre sotto il ghiaccio, andando ad incastrarsi diversi metri più in basso. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto in elicottero, fissando al verricello le corde utilizzate per la discesa dallo scalatore, posando in parete un tecnico e a monte il secondo tecnico. 🔗 Leggi su Agi.it

