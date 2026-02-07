Uno scalatore è morto a Cogne dopo la caduta da una cascata

Questa sera, il Soccorso alpino valdostano ha recuperato il corpo senza vita di uno scalatore straniero sulle cascate di Lillaz, a Cogne. L’uomo è morto a causa di una caduta mentre stava arrampicando. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma la tragedia ha sconvolto chi frequenta quelle zone.

AGI - Il  corpo senza vita  di uno scalatore, di nazionalità straniera, è stato recuperato questa sera dal  Soccorso alpino valdostano  sulle  cascate di Lillaz, a  Cogne. La dinamica dell' incidente  è in fase di valutazione, ma secondo una prima ricostruzione lo  scalatore  ha effettuato un  errore in fase di discesa. L'uomo è entrato a metà cascata nell' acqua gelida  che scorre  sotto il ghiaccio, andando ad  incastrarsi  diversi metri più in basso. Il  Soccorso alpino valdostano  è intervenuto in  elicottero, fissando al verricello le corde utilizzate per la discesa dallo scalatore, posando in parete un  tecnico  e a monte il secondo  tecnico. 🔗 Leggi su Agi.it

