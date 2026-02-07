Unieuro il vento è cambiato | il ritiro di Bergamo accorcia la strada verso la salvezza

La società Gruppo Mascio Bergamo ha deciso di ritirarsi subito dal campionato di serie A2 di basket. La decisione arriva dopo che i problemi economici hanno peggiorato la situazione della squadra, portando all’interruzione improvvisa della stagione. I giocatori e i tifosi sono stati colti di sorpresa da questa scelta, che cambia drasticamente il destino della squadra e il percorso verso la salvezza.

Un fulmine si abbatte sulla serie A2 di basket. Gruppo Mascio Bergamo infatti ha annunciato alla Federazione il ritiro immediato della squadra in campionato in corso a causa dei gravi problemi economici della società. Una decisione che era già nell'aria fin da quando il presidente appena nominato dal Cda, Riccardo Baruffi, si era dimesso a pochi giorni dall'addio del proprietario Stefano Mascio.

