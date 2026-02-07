Una notte al museo 2 – La fuga | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera alle 21,20 su Italia 1 va in onda “Una notte al museo 2 – La fuga”. Il film del 2009 di Shawn Levy racconta le avventure di Larry, che si ritrova a dover recuperare un antico manufatto al Smithsonian di Washington. La pellicola porta sullo schermo un mix di comicità e azione, con i personaggi dei musei che prendono vita di notte. I fan della saga potranno rivivere le gag e le situazioni esilaranti di questa seconda parte, ambientata tra i musei più famosi degli Stati Uniti.

Una notte al museo 2 – La fuga: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte al museo 2 – La fuga (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian), film del 2009 diretto da Shawn Levy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Sono passati due anni e Larry Dailey ha lasciato il museo di Storia Naturale, dove lavorava come guardiano notturno, ed è entrato nel mondo degli affari, diventando un importante imprenditore con la sua Dailey Devices. Un giorno torna al museo spinto dai ricordi e scopre che tutte le statue di cera saranno imballate e trasferite nell’archivio federale dello Smithsonian museum e sostituite con degli ologrammi interattivi. 🔗 Leggi su Tpi.it

Questa sera, alle 21,20 su Italia 1, va in onda il film "Una notte al museo".

